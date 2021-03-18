الأرصاد: طقس اليوم.. دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الخميس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. بينما يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة وطقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. الطقس ليلا وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ليلا على كافة الأنحاء حيث من المتوقع أن يكون الطقس بارد ليلا. مناطق الشبورة و تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء. حالة البحرين بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة علي محافظات ومدن مصر العظمي الصغري القاهرة 23 13 الاسكندرية 19 12 وادي النطرون 22 12 طنطا 22 14 شبين الكوم 23 14 دمنهور 20 14 بلطيم 20 12 مطروح 18 12 السلوم 18 10 سيوة 21 09 بورسعيد 19 14 دمياط 19 13 الزقازيق 23 14 المنصورة 22 13 الاسماعيلية 24 12 السويس 23 13 العريش 20 11 رفح 19 10 رأس سدر 24 13 نخل 23 10 نويبع 25 19 طابا 23 15 كاترين 21 10 الطور 24 16 شرم الشيخ 28 20 الغردقة 26 17 مرسي علم 27 18 الفيوم 23 12 بني سويف 24 12 المنيا 24 11 أسيوط 25 11 سوهاج 27 13 قنا 29 14 الأقصر 32 15 أسوان 32 16 ادفو 32 16 أبوسمبل 33 18 الوادي الجديد 29 14 شلاتين 29 18 ابو رماد 29 18 حلايب 28 18 رأس حدربة 27 19

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