انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 18- 3- 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 في بورصة الدواجن، مع تحديثات مستمرة على مدار الساعة، وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها موقعنا مصر فايف لمتابعيه، كي يكونوا على اطلاع دائم على أي تغيرات في الأسعار عى مدار اليوم.

سعر الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

وكان سعر الفراح قد شهد تأرجحاً كبيراً على مدار الأيام الماضية، فبعد أن ارتفعت الأسعار إلى 28 للكيلو بالنسبة إلى الفراخ البيضاء بدأت تنخفض مرة أخرى يوماً بعد يوم لتسجل 24 جنيه سعر التنفيذ أول أمس، ولكنها عاودت الإرتفاع مرة أخرى اليوم، لتسجل جنيهان زيادة في سعر الكيلو للفراخ البيضاء، أما أسعار الفراخ الساسو فتراجعت هي الأخرى لتسجل 33 جنيه بعد تسجيلها 37 جنيه الأسبوع الماضي.

ولكن هذا التأرجح في سعر الفراخ البيضاء اليوم ما زال بسيطاً، بخلاف ما حدث العام 2020، والذي انفضت فيه أسعار الفراخ البيضاء إلى 18 جنيه وذلك في أغسطس من العام الماضي، مما كبّد أصحاب المزارع والمربين خسارة كبيرة أدت إلى قيام بعض أصحاب المزارع بغلق مزارعهم أفضل من التعرض للخسارة.

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وجاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 18 مارس 2021 في بورصة الدواجن الرئيسية على النحو التالي: