انت الان تتابع تفاصيل خبر زيادة جديدة تضرب أسعار الدواجن اليوم الخميس 18 مارس 2021 وسعر الفراخ البيضاء والساسو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا تفاصيل أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 وفق الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن، حيث شهدت أسعار الفراخ اليوم زيادة جديدة الآن بلغت جنيهان في سعر الكيلو مقارنةً بأسعار الأمس، وترجع هذه الزيادة في الأسعار نتيجة العرض والطلب، كما أن أسعار الفراخ تشهد تغير ات مستمرة على مدار الساعة، ولذا نقوم بنشر تحديثات للأسعار على مدار الساعة.

زيادة جديدة تضرب أسعار الدواجن اليوم

ومنذ أسابيع قليلة كانت وزارة الزراعة اتخذت قراراً بتصدير 20 ألف كتكوت إلى غانا ومليون بيضة إلى ليبيا، وبعد هذا القرار ارتفعت أسعار الدواجن بشكل كبير لتسجل البيضاء 28 جنيه والساسو 38 جنيه، ولكن ما هي إلا أيام قليلة وبدأت الأسعار في التراجع مرة أخرى لتسج افراخ ابيضاء 24 جنيه أول أمس، وعاودت اإرتفاع مرة أخرى اليوم لتسجل 26 جنيه للكيلو.

كما طالب رئيس شعبة الدواجن الحكومة بضرورة فتح أسواق خارجية للدواجن، للإرتقاء بهذا المجال، خاصةً وأن مصر حققت اكتفاء ذاتي من الفراخ والبيض، وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، أن فتح أسواق خارجية أمام المربين سيؤدي إلى جذب استثمارات خارجية وتطوير السوق المحلي.

وحول أسعار الدواجن اليوم الخميس 18 مارس فقد جاء وفق ما يلي.