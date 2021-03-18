فيديو .. وزيرة التخطيط : جميع أجهزة الدولة ستتكاتف لـ تنمية الأسرة

جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن الهدف الأسمى للخطة هو تنمية الأسرة والارتقاء بخصائص السكان.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه ليتم تحقيق ذلك يجب الحفاظ على صحة المرأة، كما يجب ألا تتزوج قبل بلوغها السن القانونية، مشيرة إلى أن هذه الخطة ستتكاتف فيها كل مؤسسات الدولة.

وأكدت أن الزيادة المتسارعة فى عدد السكان يقلل من شعور المواطن بحجم التطورات التى تشهدها البلاد.