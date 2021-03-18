جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن الوزارة لديها قاعدة بيانات ضخمة تتيح تفاصيل عن أعداد أفراد الأسر فى كل قرية، وأن هناك أيضًا منظومة لحظية لمعرفة عدد المواليد والوفيات لدى كل أسرة.
وتابعت: "الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل أولها سيستغرق ثلاث سنوات، كما أنها ذات محاور عدة أولها التمكين الاقتصادى للمرأة والذى يتمثل فى تدريب مليونى سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالى مليون سيدة، ستتعاون فى هذ المشروعات المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة".
وعن المحور الثانى للخطة قالت الوزيرة إنه سيتم تدريب سيتم تنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، كما سيكون هناك تدريب لرائدات ريفيات، بالإضافة إلى الدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم.
وأوضحت ان المحور الثالث سيكون عبارة عن برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خلال مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التخطيط : تنظيم زيارات منزلية لـ توفير وسائل تنظيم الأسرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.