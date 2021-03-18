وزيرة التخطيط : تنظيم زيارات منزلية لـ توفير وسائل تنظيم الأسرة

جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن الوزارة لديها قاعدة بيانات ضخمة تتيح تفاصيل عن أعداد أفراد الأسر فى كل قرية، وأن هناك أيضًا منظومة لحظية لمعرفة عدد المواليد والوفيات لدى كل أسرة.

وتابعت: "الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل أولها سيستغرق ثلاث سنوات، كما أنها ذات محاور عدة أولها التمكين الاقتصادى للمرأة والذى يتمثل فى تدريب مليونى سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالى مليون سيدة، ستتعاون فى هذ المشروعات المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة".

وعن المحور الثانى للخطة قالت الوزيرة إنه سيتم تدريب سيتم تنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، كما سيكون هناك تدريب لرائدات ريفيات، بالإضافة إلى الدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم.

وأوضحت ان المحور الثالث سيكون عبارة عن برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خلال مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى.