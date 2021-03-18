أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 18 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد وزارة التضامن الاجتماعى لقاءً مع مؤسسات المجتمع الأهلى تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة" فى ظل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، حيث من المقرر مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر طبقاً للائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 49 رحلة جوية داخلية ودولية لنقل 5083 راكبًا لعدد من الوجهات، من بينها بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الجزائر، الدوحة، أبوظبى، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبى، فرانكفورت، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبى، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج.

القاهرة

تلتقى أماندا صبحى، اللاعبة المصرية من أصول أمريكية، والمصنفة السابعة عالميا مع نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا فى نهائى بطولة بلاك بول للإسكواش والمقامة على ملاعب نادى بلاك بول بالتجمع الخامس.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة عيد الأم أمسية فنية لصوليست وكورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب على المسرح الكبير بقيادة الدكتور محمد عبدالستار ورؤية فنية وإعداد الفنان عبدالوهاب السيد تدريب الدكتورة داليا حسنين.

القاهرة

يستقبل الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، المهندس هانى أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم الذى أصر على لقاء أسرة العاملين بالاتحاد لتقديم الشكر لهم على طيب مشاعرهم تجاه احتفاظه بمقعده فى الانتخابات فى الجمعية العامة للكاف.

إسلام أباد

يصل وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح على رأس وفد رفيع مستوى يضم كبار المسؤولين إلى باكستان، فى زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك تلبية للدعوة التى تلقاها من نظيره الباكستانى شاه محمود قريشى.