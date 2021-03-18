مباحثات السيسى مع رئيس وزراء اليونان والحوار الفلسطينى .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "تنفيذ مبادرة الرئيس للتمويل العقارى خلال أسبوعين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن البنك المركزى أعلن المحددات الأساسية لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تأتى ضمن حزمة إجراءات تعمل الدولة على تنفيذها انحيازًا لمصلحة المواطن وتخفيفًا للأعباء المالية وتحسينا لمستوى معيشة الشريحة الأكبر من الشعب.

وكشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، عن عدد من المعايير الخاصة باستفادة المواطنين بالمبادرة الجديدة والتى من المقرر تفعيلها خلال أسبوعين تقريبا، وتتضمن المعايير ألا يزيد الحد الأقصى لقيمة الوحدات السكنية المتاحة لمحدودى الدخل عن 350 ألف جنيه، كما يشترط أن يصل دخل الفرد إلى 4500 جنيه للأفراد، و6 آلاف جنيه للأسرة.

وفيما يتعلق بمتوسطى الدخل، أشار نجم إلى أنه يجب أن يكون الحد الأقصى لدخل الفرد 10 آلاف جنيه وللأسرة 14 ألفًا، وألا يزيد سعر الشقة على مليون جنيه، مضيفًا أن القسط الشهرى سيصل إلى 1127 جنيها للوحدة التى تقدر بنحو 350 ألف جنيه، وهو أقل من سعر إيجار الشقة.

وتحت عنوان "الفصائل الفلسطينية تشكر السيسى لرعايته "الحوار الوطنى"، أفادت صحيفة "الأهرام" أن الفصائل الفلسطينية عبرت عن تقديرها لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، للشعب الفلسطينى وعلى الجهود التى تبذلها مصر فى رعاية الحوار الوطنى الفلسطينى فى مراحلة كافة ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

جاء ذلك فى بيان أصدرته الفصائل الفلسطينية، فى ختام اجتماعاتهم التى عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة رئاسة المجلس الوطنى لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وبرعاية مصرية كريمة وبمباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمالاً الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام، وفقًا لصحيفة الأهرام.

وناقش المجتمعون بمسئولية عالية القضايا الوطنية كافة والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى استنادًا للمرسوم الرئاسى الصادر فى 15 يناير 2021 وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطى الوطنى الفلسطينى وإحالتها للجهات المختصة.

واستمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطينى.

كما قدمت رئاسة المجلس الوطنى الفلسطينى تقريرًا تفصيليًا حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، حيث ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطنى الجديد وعدد أعضائه فى إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى.

أخبار الصحف

وتحت عنوان "السيسى خلال اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء اليونانى: حريصون على الارتقاء بالعلاقات مع اليونان بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابى، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع قبرص، مثمنًا، فى هذا الصدد، التقدم المحرز فى إطار تلك الآلية الثلاثية، مؤكدًا حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون مع اليونان بما يسهم فى تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الأربعاء، من رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الاتصال تناول متابعة عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين خاصة فى المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية فى شرق المتوسط خاصة مستجدات الملف الليبى.

وأعرب رئيس الوزراء اليونانى، عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر سواء على الصعيد الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يسهم فى الدفع قدمًا بالتعاون المتميز بينهم، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتحت عنوان "مدبولى: تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات .. لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية"، أوضحت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء شارك أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى جلسة الحوار الاستراتيجى التى نظمها منتدى دافوس الاقتصادى العالمى مع عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية المهتمة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والواعدة فى مصر، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وأدار الحوار بورجى بريندى رئيس المنتدى، وبحضور كلاوس شواب مؤسس المنتدى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص مصر على الاستمرار فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك فى إطار الشراكة مع كبرى الشركات العالمية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.

وأشار إلى أن النقلة النوعية التى شهدتها مصر مؤخراً فى القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة، إنما تجسد الإرادة القوية والطموحة لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، خاصةً من خلال تنفيذ استراتيجية "رؤية مصر 2030"، إلى جانب النجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وإقامة المشروعات القومية العملاقة.

وأضاف مدبولى أن هذا انعكس بالإيجاب على تعظيم الاستثمارات الأجنبية القائمة وجذب استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات والمجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصرى والتى تزخر حالياً بالعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية والمتنوعة، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى، والمدن الجديدة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبترول والغاز الطبيعى، والبيئة والاقتصاد الأخضر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تتضمن عدداً من التجمعات الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الأجنبية الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التى ترتبط عديد منها مع مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.

وتحت عنوان "مدبولى: تحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه تم عرض موازنة العام المالى المقبل على الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وقال مدبولى، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى أمس، إن الرئيس السيسى وجه بهدايا للعاملين فى الدولة أبرزها إقرار زيادات فى رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنحو 37 مليار جنيه.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة العامة أولت اهتمامًا بأصحاب الكوادر من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء فى إطار توجه الدولة للتركيز على تطويل منظومتى التعليم والصحة، ودفع أنشطة التنمية البشرية فى هذين القطاعين.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بدوى 38"، أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذى مستويين "بدوى 38" الذى يجريه أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى واستمر لعدة أيام، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، فى حضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وبدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، وأعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.

وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عال، فضلا عن المهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى، مشيراً إلى أن التدريب القتالى هو أحد العناصر الرئيسية للكفاءة القتالية وعامل الحسم فى نجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

وأشاد بالأداء المتميز لرجال الجيش الثانى الميدانى فى محاربة بقايا العناصر الإرهابية والإصرار على عودة الحياة الطبيعية لمدن شمال سيناء وما تتمتع به من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة واقتدار.

وفيما يتعلق بالمساعدات المصرية للأشقاء، وتحت عنوان "مساعدات طبية مصرية للأشقاء فى جنوب السودان واليمن"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرها أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للأطفال والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولى، لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة دولة جنوب السودان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف الأزمات والمحن.

من جانبهم، أعرب مسئولو الجانب السودانى بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة الأفريقية، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التى يواجهها شعب جنوب السودان.

وأقلعت طائرتان من قاعدة شرق الجوية إلى مطار الملك خالد بالرياض محملة بالمساعدات الطبية المتمثلة فى شحنة ألبان علاجية للأطفال مقدمة من وزارة الصحة والسكان تمهيداً لنقلها إلى دولة اليمن.

وأعرب المسئولون بدولة اليمن عن بالغ شكرهم للدعم المصرى وامتنانهم لمصر قيادة وشعباً ، مؤكدين أهمية تلك المساعدات فى دعم قطاع الصحة اليمنى.

وفى المصرى اليوم، أبرزت الصحيفة تسلم مصر ملايين الجرعات من لقاح كورونا، وتحت عنوان "مصر تتسلم 5 ملايين جرعة من "أسترازينيكا" نهاية مارس، ذكرت الصحيفة أن الحكومة ناقشت خلال اجتماعها الأسبوعى أمس جهود مواجهة كورونا والاستعدادات اللازمة لمكافحة الموجة الثالثة للفيروس وموقف توفير اللقاحات.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه من المتوقع توريد الشحنة الأولى من لقاح "إسترازينيكا"، بواقع 5 ملايين جرعة، بحلول نهاية الشهر الجارى، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو المقبل، مضيفة أنه تم الحصول أيضا على 350 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".

وأوضحت الوزيرة أن معدل التسجيل اليومى على الموقع الإلكترونى بلغ 20 ألف مواطن، ومن المتوقع أن يصل عدد من تم تسجيلهم حتى نهاية مارس الجارى إلى 500 ألف مواطن.

وتحت عنوان "الحكومة تكرم الوزيرات احتفالاً بيوم المرأة المصرية"، ذكرت "المصرى اليوم" أن مجلس الوزراء، احتفل قبل اجتماعه بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية، وذلك بتورتة كتب عليها "المرأة المصرية أيقونة النجاح".

وعبّر رئيس الوزراء عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات بهذه المناسبة، موجها لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كان لها دوما منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة فى مسيرة هذا الوطن، غير أنها أثبتت على مدار العصور دورها العظيم، وهو ما أكدته الفترة الأخيرة فى دورها لمساندة الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتحت عنوان "التعليم: امتحان الثانوية فى المدارس لجميع الطلاب"، ذكرت صحيفة "الوطن" أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أمس الأربعاء، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستعقد إلكترونيا على التابلت بالمدارس لجميع المنتظمين والمنازل خلال شهر يوليو لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.

وكشف محسن عبدالعزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة عن أنه ستصدر مجموعة من التعليمات الخاصة بطبيعة عمل منظومة التابلت فى الامتحانات لحل أى معوقات تواجه الطلاب فى النواحى التقنية، وسنعتمد على تقنيات جديدة لتحجيم الغش ومنع تداول الأسئلة والإجابات بين الطلاب.