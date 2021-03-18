مسئولة بيلاروسية: 142 ألف سائح قضوا إجازاتهم العام الماضى فى مصر

وأضافت فارانوفيتش فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن عدد السائحين البيلاروس الذين قضوا إجازاتهم العام الماضى فى مصر بلغ نحو 142 ألف سائح، مشيدة بالإجراءات الاحترازية التى تتبناها السلطات المصرية فى المنتجعات السياحية وفى المطارات من أجل تجنب انتشار الوباء، موضحة أن بلدها تسعى للاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا الأمر.
وأوضحت أن الهدف من زيارة الوفد البيلاروسى هو بحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال السياحة وتوسيع آفاق التعاون لتشمل مجالات أخرى للسياحة وعدم اقتصارها على سياحة الشواطئ بالنسبة للسائحين البيلاروس، مشيرة إلى أن مصر تمتلك تراثًا حضاريًا كبيرًا من الآثار والأماكن التاريخية فى مدن مثل الاقصر وأسوان والإسكندرية والقاهرة بخلاف مناطق أخرى مثل واحة سيوة التى يمكن أن تكون مقصدًا للجذب السياحى.
وشددت على ضرورة توفير معلومات كافية عن مقومات السياحة فى كل من مصر وبيلاروسيا وإمكانية توفير تأشيرات للسائحين البيلاروس فور وصولهم للمطارات والموانئ المصرية، مطالبة بفتح خط طيران مباشر بين القاهرة وميسنك الذى يسهم فى زيادة أعداد السائحين البيلاروس إلى مصر وتبادل زيارات رجال الأعمال.
وأشارت إلى أنه يتم تسيير رحلات شارتر يوميًا بين المدن البيلاروسية ومدينتى شرم الشيخ والغردقة لنقل السائحين لقضاء إجازاتهم فى مصر، ومن المتوقع زيادة أعدادهم فى الصيف.
وأكدت فارانوفيتش أنها بلادها تسعى إلى جذب السائحين المصريين إليها فى ضوء ما تتمتع به من مناظر طبيعية ساحرة وكذلك أماكن أثرية إسلامية ومسيحية، مؤكدة أن بيلاروسيا تمتلك مقومات كبيرة فى سياحة المنتجعات العلاجية والمناطق الريفية؛ وهناك إمكانية فى القريب العاجل للاستفادة من اتفاقية التأشيرات بين بيلاروسيا وروسيا والتى تسمح بدخول كلا البلدين بتأشيرة أى منهما وذلك عقب التصديق عليها.
وذكرت أن الوفد البيلاروسى أجرى خلال زيارته لمصر مباحثات مع بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومع غادة شلبى نائبة وزير السياحة والآثار، وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية فضلا عن مشاركته فى فعاليات منتدى الأعمال السياحى المصرى – البيلاروسى.
كما زار الوفد البيلاروسى مدينة شرم الشيخ وأجروا جولة تفقدية فى الفنادق والمستشفيات للتعرف على الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسئولة بيلاروسية: 142 ألف سائح قضوا إجازاتهم العام الماضى فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.