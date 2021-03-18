الرى: الانتهاء من تأهيل 1.248 كيلومتر من الترع

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا بالموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، والمشروع القومى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث.





وأوضح التقرير، وفقا لبيان صحفى، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1.248 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 4.417 كيلومتر أخرى وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1.380 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 7.045 كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الــ 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع القومى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه.

وأوضح التقرير المعروض على الدكتور عبد العاطى، أن إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث يصل لمساحة 237 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 68 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.