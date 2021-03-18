نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات أعلى كوبرى أكتوبر بسبب سيارة معطلة

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية سالى سعيد، إلى أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجة البحرى والقبلى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق البساتين والخصوص ودار السلام.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور صفط القادم من الدائرى والمتجه لشارع ثروت، كذلك الأمر عند مترو الجامعة بشارع السودان.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى، كذلك الأمر أيضا عند مطلع كوبرى الفردوس القادم من نفق الأزهر والمتجه لصلاح سالم.

وشهد أيضا كوبرى أكتوبر فى الاتجاه القادم من مدينة نصر ومصر الجديدة والمتجه لوسط المدينة بعض الكثافات المرورية بسبب وجود سيارة معطلة، كذلك الأمر أعلى كوبرى الحلمية القادم من المطرية والمتجه للتجنيد.

كما شهدت أيضا منطقة ماسبيرو فى الاتجاه القادم من الساحل والمتجه لوسط المدينة بعض الكثافات المرورية، أما فيما يخص جميع الكبارى الآخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة أو 15 مايو، فتعمل بشكل جيد ومرضى.