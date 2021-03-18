التعليم تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للاختبارات المجمعة لطلاب النقل والشهادة...

أعلنت المديريات والإدارات التعليمية، نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للاختبارات المجمعة لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، فى المدارس، حيث تسلم كل طالب "شيت" بدرجات الاختبارات، كما فتحت المديريات والإدارات باب التظلم، مؤكدة إتاحة التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول حتى نهاية الشهر الجارى.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب من الرابع حتى الثانى الإعدادى ليس بها نجاح ورسوب، وتضاف درجة امتحان الترم الأول للفصل الدراسى الثانى ويحصل الطالب على متوسط الدرجات فى المواد، أما بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية يجب أن يجتاز الطالب امتحان الترم الأول ويحصل على نسبة لا تقل عن 25% فى كل مادة حتى يعتبر ناجحا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الطالب الذى لم يجتاز امتحان الترم الأول من طلاب الشهادة الإعدادية سيخوض الامتحان التكميلى الذى يعقد فى أبريل المقبل.

وكان الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أكد أن الطالب الذى يرغب فى التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول يتقدم بطلب فى الإدارة التابع لها، والمدرسة تمكنه من الإطلاع على الورقة الامتحانية للاختبار المجمع، سواء لطلاب النقل أو الشهادة الإعدادية، قائلا: القانون يكفل حق التظلم لكل طالب يرى أن له درجات فى الامتحان، موضحا أن درجة الطالب فى الترم الأول لصفوف النقل تضاف للفصل الدراسى الثانى، أما طلاب الشهادة الإعدادية فامتحان الترم الأول للاجتياز فقط دون إضافية درجات.