شعراوى: مصر لن تدخر جهدا فى وضع خبراتها لمواجهة تحديات مدن إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وترأست الندوة الدكتورة نائلة الكريم المديرة العامة للمركز الدولى للتنمية والحكم الرشيد، وذلك بحضور محمد بودرا رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة، والطيب بكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربى، وجان بيير مباسى الأمين العام لمنظمة اتحاد المدن والحكومات المحلية بإفريقيا، وعدد من الخبراء وممثلين عن البلديات فى مختلف بلدان شمال أفريقيا..

وألقى محمود شعراوى كلمة مسجلة وجه خلالها التهنئة للمرأة المصرية والإفريقية بمناسبة يوم المرأة العالمى ، وأشاد بإطلاق منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة عام 2021 عامًا للمرأة تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة

وأعرب شعراوى عن سعادته فى أن يتحدث من خلال هذه الندوة الافتراضية الهامة التى تعزز التعاون الإقليمى بين الدول العربية فى الشمال الإفريقى من أجل إنشاء إطار إقليمى دافع للتنمية الشاملة وللتعايش الاجتماعى فيما بيننا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى قرب توقيع اتفاقية استضافة مصر لمقر الشمال الإفريقى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وهو المقر الذى نسعى ان يكون دوما محفل للتعاون الإقليمى وداعما لرؤيتنا المشتركة من أجل النهوض بقارتنا الإفريقية وتعزيز التعاون بين دول الشمال و فى نفس الوقت لتكون بوابة لنقل الخبرات لباقى شركائنا فى أقاليم القارة المختلفة.

وأوضح شعراوى أنه مما لا شك فيه ان التعاون بين بلداننا سيسهم فى تعزيز قدراتنا المشتركة فى مواجهة تحديات المدن، مؤكدا أن مدن القارة الإفريقية تستطيع معا ان تواجه العديد من المشكلات التى تعصف بها ومواجهة التحديات المتشابه وعلى رأسها فى هذه المرحلة، جائحة كورونا- والتى نأمل من خلال دورات العمل المشترك كتلك التى تعقد ان نجد الحلول ونتبادل الخبرات لمواجه تلك التحديات.

وقال محمود شعراوى إن العديد من تلك التحديات التى تواجه المدن الإفريقية تتشابه فى جوهرها، وبالتالى يمكن رصد حلول من نماذج النجاح التى حققتها بلداننا المختلفة، ومن خلال التضامن وتبادل الخبرات فيما بيننا، يمكننا أن نواجه تلك التحديات بشكل أيسر.

وتابع:"إننا جميعا وفى مدننا الإفريقية نعانى من التكدس السكانى وانتشار العشوائيات ومشكلات الصرف الصحى ومياه الشرب النقية، بالإضافة إلى التعامل مع مشكلة المخلفات الصلبة وآثارها على البيئة وحياة الانسان، وكذا المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسكان هذه المدن و بلداننا جميعا".

وأضاف شعراوى أن مصر سعت لمواجهة تلك المشكلات إلى وضع خطة استراتيجية شاملة " رؤية مصر 2030" المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة 2030، والتى حظيت بقبول دولى واسع النطاق، من أجل ضمان نمو اقتصادى شامل ومستدام ذو مردود إيجابى للمواطن.

وأكد وزير التنمية المحلية سعى القيادة السياسية إلى تحقيق اللامركزية الإدارية وجعلها أحد أركان مثلث التطوير الإدارى المصرى، والتى تسعى الوزارة إلى تحقيقه عن طريق دراسة نماذج اللامركزية المختلفة فى القارة الإفريقية وعلى رأسهم النموذج المغربى والتونسى.

وأعرب شعراوى عن ثقتة ان تنجح تلك الندوة فى وضع رؤية تعكس أهمية دور المدن الافريقية والتى كان لنا شرف استضافة مؤتمر "المدن قافلة التنمية المستدامة" فى 19 يونيو 2019 بعد انعقاد جلسة المجلس التنفيذى واجتماعات "الريفيلا" (REFELA) آن ذاك، مما وضع خارطة طريق لتلك التحديات التى تواجهنا جميعا.

وشدد محمود شعراوى على أن مصر لن تدخر جهدا من خلال عمل وزارة التنمية المحلية وكذلك من خلال عمل مقر منظمة اتحاد المدن والحكومات المحلية بإفريقيا عن إقليم الشمال والتى تستضيفه القاهرة، فى أن تضع كل خبراتها ومعارفها سواء فى مواجه العشوائيات أو فى إطار تطوير الريف المصرى، تلك المشروعات القومية العملاقة التى تضاف لإنشاء عاصمة إدارية جديدة وإعادة تنظيم البنية التحتية فى كل المجالات، كنموذج يمكن تقديمه وخبرة يمكن تبادلها مع الأشقاء فى باقى المدن الإفريقية.

وبحث المجتمعون العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فجاء على رأسها التنمية الحضرية وتطوير مدن ُمدمجة وقادرة على الصمود والاستدامة تستمع إلى أصوات المواطنين وتكون قادرة على الحد من العوامل التى يُمكن أن تؤدّى لعدم المساواة، و تمكين الجهات الفاعلة المحلية من الاستفادة من الحوار وتبادل الممارسات الجيدة ونقل المعرفة لدعم التنمية المحلية ومن ثم تقديم الفوائد والمنفعة للبلدان الإفريقية.