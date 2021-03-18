إنفوجراف.. جهود النقل فى تيسير حركة التجارة عبر الموانئ البحرية والبرية

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة فى بيان صحفى، إلى الإجراءات التى قامت بها الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة على مستوى الجمهورية لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، ففى مجال الموانئ الجافة فقد تم إعداد مخطط شامل لإنشاء 13 ميناء جاف ومركز لوجيستى على مستوى جمهورية مصر العربية فى مدن ( السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – بنى سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – السادات – الطور – السلوم – قسطل – أرقين) وربطها بالموانئ البحرية بوسائل النقل المتعدد الوسائط بهدف تيسير حركة التجارة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ وتحقيق التكامل بين وسائل النقل مما يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وخاصة فيما يتعلق بمؤشر التجارة عبر الحدود.

كما قامت الهيئة بوضع خطة جارى تنفيذها لتطوير الموانئ البرية بهدف تيسير حركة تدفق البضائع كما تم تطوير ميناء السلوم البرى تطويراً شاملاً بتكلفة تجاوز 1.650 مليار جنيه مصرى وزيادة مساحته إلى الضعف لاستيعاب حركة التجارة بين مصر ودول شمال إفريقيا وكذلك ليكون ميناء عبور لتجارة الترانزيت من أسيا إلى شمال إفريقيا، وجارٍ تزويد الميناء بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة وجار أيضاً تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات إلكترونياً بالإضافة إلى أنه تم تزويد موانىء (قسطل البرى – أرقين البرى – العوجة البرى) بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة وجار تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات بهذه الموانئ الكترونياً.

وفى مجال النقل البحرى، قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد من الإجراءات بالموانئ البحرية للمساهمة فى تسيير حركة التجارة، حيث جارى نهو مشروع تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمجتمع الميناء بالتعاون مع وزارة المالية كما تم تنفيذ أعمال إنشاء المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية وجارى تنفيذ نظام معلومات مركزى عن البضائع حيث تقوم تلك المنظومة على تطبيق بعض الإجراءات مثل تبادل المعلومات التجارية مع المشغلين الإقتصاديين المعتمدين والسلطات الحكومية.

وتنفيذ منظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود، إجراءات المعالجة قبل الوصول (التسجيل المسبق للشحنات ACI) وكذلك المشغلين الاقتصاديين المعتمدين (القائمة البيضاء للمستوردين) وفى هذا الصدد تم وضع خطة لتطبيق نظام المعلومات المتكامل بالموانئ التجارية وتم البدء بتفعيل المنظومة بميناء الإسكندرية وذلك كمرحلة مبدئية لحين تطبيق النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية على جميع الموانئ المصرية مع تطبيق دورة عمل إلكترونية حديثة على إجراءات الإستيراد والتصدير بميناء الاسكندرية وكذا تطبيق الفحص القائم على المخاطر بالميناء على ألا تتعدى نسبة الشحنات التى يتم فحصها 10-20 % من إجمالى الشحنات المتداولة بالميناء.

كما تم تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 791 لسنة 2018 بشأن استمرار العمل بالموانئ لتكون لمدة 24 ساعة يومياً مما ترتب عليه إرتفاع ملحوظ فى معدلات الشحن والتفريغ.

كما تم تطبيق الفاتورة الموحدة لجميع الخدمات التى يتم تقديمها للوكيل الملاحى وأيضاً تفعيل التطبيقات الإلكترونية عبر موقع الميناء لتقديم الخدمات الكترونياً للوكلاء الملاحيين وتفعيل تطبيق تسجيل سيارات الشحن عبر موقع الميناء الالكترونى قبل دخولها الميناء، وكذلك تطوير البنية التحتية للإتصالات والشبكات الداخلية وربطها مع المجتمع المينائى بواسطة الألياف الضوئية.





كما تم طرح عملية ربط نظام إدارة الأزمات بين مينائى الإسكندرية والدخيلة وتطبيق نظام تسجيل بيانات سيارات الشحن عند الدخول من بوابات الميناء لتقليل أوقات الانتظار لدخول الميناء وجارى العمل على الإنتهاء من تجهيز مراكز الفحص المشترك لتقليل أزمنة فحص البضائع وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى وتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى بنوافذ التعامل مع المجتمع المينائى وتعميم بوابات فحص البضائع بشركات الحاويات وبوابات الميناء.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه جارى الانتهاء من إجراءات تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI حيث صدر قرار وزير المالية رقم 611 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة مشروع نظام التسجيل المسبق للمشحونات ACI ويعتمد النظام على إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير ويتطلب ذلك من المستورد أو صاحب البضاعة إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمنظومة "نافذة".

وأوضح أنه تم تجهيز مقرات لجان الفحص المشترك بالموانئ البحرية وتحقيق الربط الإلكترونى فيما بينها حيث صدر قرار رئيس الوزراء رقم 3.035 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة مشتركة ودائمة أو أكثر فى ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركى، ويستهدف ذلك سرعة الإفراج عن البضائع من جميع الموانئ بحد أقصى 3 أيام وتقليص عدد الجهات التى تتولى اعتماد ومراجعة مستندات الشحن وإجراء دمج للمستندات والإجراءات لتقليل زمن الإفراج.

كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية وكذا توفير النهايات الطرفية والمسارات اللازمة وتوفير الربط الإلكترونى الداخلى لتحقيق الربط الشبكى بين مقرات الجهات الفاحصة ومصلحة الجمارك.

كما تم تطوير معامل الفحص (الغذائية / الصناعية) التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث أنه بناءً على ما ورد بتقرير لجنة تقييم المعامل الموحدة بالموانئ المختلفة والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمتابعة إجراءات التطوير فى ذات الخصوص أوضحت الهيئة أنها قامت بوضع خطة لتطوير معاملها الغذائية والصناعية خلال أربعة أعوام بتكلفة إجمالية 395 مليون جنيه مصرى.

كما تم التعاقد على شراء وتوريد الأجهزة المعملية المطلوبة بمبلغ إجمالى 166.784.211 مليون جنيه والمبلغ المتبقى من خطة التطوير حوالى 228 مليون جنيه وسيتم التعاقد والتوريد بنهاية عام 2021، وبلغ إجمالى الأجهزة التى تم التعاقد عليها لمعامل الهيئة بجميع موانئ الجمهورية "المعامل الغذائية عدد 45 جهاز، المعامل الصناعية 30 جهاز" وبذلك يكون قد تم تطوير معامل الهيئة بالموانئ التابعة لوزارة النقل (الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – سفاجا).