اليوم.. المهلة الأخيرة للمتخلفين عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، صرف الدفعة السادسة والأخيرة من منحة الرئيس، للعمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا، يوم الأحد 7 مارس، وانتهت عملية الصرف الخميس الماضى، ثم قررت اللجنة استئناف ومد مهلة الصرف للمتخلفين بداية من يوم الأحد 14 مارس، إلى اليوم الخميس، لإتاحة الفرصة مرة أخرى لمن لم يصرف.

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