صور.. محافظ دمياط: رصف طريق 191 بتكلفة 5 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الأعمال ضمن خطة رد الشئ لأصله التى تجريها مديرية الطرق والنقل بعدد من المناطق بالمحافظة، لرفع كفاءة الطرق بها طبقاً لمخطط محدد. وأكدت محافظ دمياط أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ هذه الأعمال والإلتزام التام بالمعايير الفنية والهندسية المقررة فى هذا الشأن.

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