صور.. محافظ القليوبية يوجه بإزالة الإشغالات بمنطقة مزلقانات قليوب

جدة - نرمين السيد - أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمنطقة مزلقانات قليوب، بمرافقة مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، وشملت الجولة تفقد مزلقان "عرب العراقى، ومركز قليوب، وروزاليوسف"، لبحث مشكلة التكدس المرورى بتلك المزلقانات.





وبدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد مزلقان عرب العراقى وهو مزلقان مطور يربط شرق مدينة قليوب بغربها ويخدم كثافة سكانية عالية تتمثل فى القادم من القاهرة والقناطر الخيرية متجها الى مدينة شبين القناطر.

ثم تابع الهجان مزلقان مركز قليوب وروزاليوسف وهو مزلقان مطور يربط شرق مدينة قليوب بغرب المدينة " قليوب المحطة بقليوب البلد" من الجهة الشرقية إذ يربط المدينة بشارع المركز والجيش مرورا بالوحدة المحلية القروية ببلقس حتى ترعة الإسماعيلية بطول من 5 الى 6 كم.

وأكد المحافظ أنه جار التنسيق مع المهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى لوضع مقترح تطوير لمدى إمكانية إنشاء كوبرى مرورى للسيارات ووضع التصور اللازم للمنطقة لحل مشكلة التكدس المرورى للمزلقانات وتسيير حركة السيارات. واختتم المحافظ الجولة بزيارة ميدان صنافر بقليوب، إذ شدد على رئيس المدينة بإزالة الإشغالات والقمامة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضارى، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

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