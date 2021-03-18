صور.. النائبة ألفت المزلاوى: بدء تجهيز مستشفى العزيمة لعلاج المدمنين مجانا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، بدء تجهيز مستشفى "العزيمة" لعلاج وتأهيل المدمنين والعلاج بالمجان، إضافة إلى افتتاح "بيت التطوع بالجامعة"، لتدريب المتطوعين الشباب وتأهيلهم للتوعية داخل جامعة سوهاج والمجتمع بخطورة المخدرات.





وأوضحت المزلاوى، أن بداية فكرة تجهيز المستشفى وبيت التطوع جاء بعد تصريح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أمام مجلس النواب، أن سوهاج تتصدر المحافظات فى انتشار وتعاطى المخدرات.



وتابعت: "أفجعنى الإعلان عن ذلك، وألمنى حقا كل الأنباء السيئة عن مسقط رأسى وبلادى وأهلي، وتحركت دون توقف، وتواصلت بلا انقطاع، وطالبت بالتدخل العاجل للحد من انتشار المخدرات، وذهبت إلى الوزيرة فى مكتبها ومنها إلى عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، ثم نقلت ما تم من حوار ومطالب إلى المحافظ، وتواصلت مع الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، فالجامعة هى بيت الخبرة التى لديها حلول لكل أزمة وهى فى خدمة المجتمع".



وأشارت إلى أنه بعد سلسلة من الحوارات الطويلة مع المسئولين والخبراء تم وضع خطة للانتشار والتوعية تشمل كل شبر فى المحافظة وتستهدف جميع الفئات كخطوة أولى، ثم تجهيز الخطوة التالية وهى مستشفى لعلاج وتأهيل المدمنين على أرض المحافظة.

وأسفرت الجهود عن افتتاح "بيت التطوع" بجامعة سوهاج وهو بيت للمتطوعين من الشباب لتدريبهم وإعدادهم للعمل التوعوى داخل الجامعة التى تضم أكثر من 70 ألف طالب وموظف، وانتقال الكوادر المؤهلة منهم للتوعية المجتمعية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مدير صندوق مكافحة الادمان ومساعد وزيرة التضامن، والمستشار حسن حرك نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ونيابة عن الدكتور أحمد عزيز حضر الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة والمجتمع نظرا لارتباط رئيس الجامعة بحضور اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالقاهرة.



وأضافت أنه تم الانتهاء من إعداد "الخطوة التالية" فتم الحصول على موافقة الجامعة بتخصيص "المركز الصحى الحضرى" بمدينة سوهاج الجديدة، لرفع كفاءته وتحويله إلى مستشفى لعلاج وتأهيل المدمنين على غرار مستشفى "العزيمة" فى المنيا والبحر الأحمر وبورسعيد ومطروح، على أن يتولى "صندوق مكافحة الإدمان" إعداده وتجهيزه كاملا على أحدث المواصفات القياسية وتوفير كوادره الطبية والنفسية وتقديم العلاج بالمجان لمرضى الإدمان وفى سرية كامله، وذلك فى فترة تجهيزات أقصاها ستة شهور من الآن.