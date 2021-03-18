حماة الوطن يدين تقارير هيومان رايتس: اتهاماتها باطلة.. ومعلوماتها مضللة

جدة - نرمين السيد - أدان حزب حماة الوطن استمرار الحملات الممنهجة التى تطلقها المؤسسات الحقوقية ذات الأجندات التحريضية لاسيما "هيومن رايتس ووتش" فى ضوء ماتناوله تقريرها المزعوم حول الأوضاع فى سيناء.





وأكد الحزب أن ما جاء فى البيان هو أكاذيب ومعلومات مغلوطة ومضللة تهدف إلى تشويه ما يحدث من إنجازات فى سيناء دون أن تقدم دلائل حقيقية لما تدعية من اتهامات باطلة بل حمل التقرير فى مضمونه الكثير من المزاعم حول حالات وردت فيه، دون محاولة المنظمة إثبات ذلك بأى دليل حقيقى مستندا فيما أورده منها إلى جهات معروف عنها عداءها البين للنظام السياسى المصرى، ومحاولاتها المتواصلة لتشويه صورته أمام المجتمع الدولى.

وأكد الحزب أن القوات المسلحة تعمل فى إطار دستورى وقانونى لإنشاء مناطق عازلة لتعزيز الأمن وتقوم بتعويض السكان النازحين.

وأوضح الحزب أن الجيش المصرى يخوض معركة مصيرية فى سيناء، فهو يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، ويكفيه شرفا أنه يقدم كل يوم من دماء أبنائه، فداء لشعب مصر أجمع ليحقق وعده بحماية الوطن ضد كل خطر ويضرب مثالا فى البطولة سيتناولها التاريخ ويتداولها كنموذج لما ينبغى أن تكون عليه التضحية.

وأضاف الحزب إن الشعب المصرى أصبح واعيا لدرجة كبيرة، ويثق فى قيادته السياسية ومؤسسته العسكرية ولا يصدق مثل هذه التقارير المشبوهة التى من شأنها التشويش وتزييف بطولات الجيش وأهالى سيناء فى مواجهة الإرهاب.