استغاثة الوزراء تستجيب لوالد الطفل مالك وتقرر علاجه على نفقة الدولة

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لاستغاثة والد الطفل «مالك.خ»، والذي يبلغ من العمر سبعة أشهر، ويقيم بمحافظة القاهرة، حيث يعاني من استسقاء بالمخ ويحتاج إلى تدخل جراحي على نفقة الدولة، وذلك في إطار حرص لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء على رصد استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة.

وعلى الفور، قام فريق التدخل السريع للجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع والد الحالة لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بها، وعرضها على اللجنة الطبية العليا والتي أوصت بتحويل الحالة إلى مستشفى أبو الريش الياباني، وعليه تم التواصل والتنسيق مع د. رشا جمال، مدير مستشفى أبو الريش الياباني، والتي قامت على الفور بتحويل الحالة إلى د. خالد بسيم، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أبو الريش الياباني، وبالفعل بعد العرض والتقييم تم إجراء الجراحة المطلوبة على نفقة التأمين الصحي وتم خروج الطفل بعد تحسن حالته الصحية.

جدير بالذكر، أن الاستسقاء بالمخ هو حالة تتراكم فيها السوائل داخل تجويفات المخ بدلًا من أن يتم تصريفها بشكل طبيعي، لذا على الآباء والأمهات ملاحظة أى أعراض تظهر على المولود والتي من أهمها لمعان في فروة رأس الرضيع وترقق فيها والقدرة على رؤية الأوعية الدموية واضحة من خلاله، تشنجات في الأطراف وتصلب فيها، أو عجز الرضيع عن تحريك رأسه ورقبته، تقيؤ وتشنجات، رأس كبير ومنتفخ غير متناسب مع الجسم، ففي حال ظهور هذه الأعراض يجب مراجعة الطبيب المختص لمباشرة الحالة.

وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها للحالات عن كثب، وكذلك استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.