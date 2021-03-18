قرار حكومى باعتبار عدد من المشروعات من أعمال المنفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار مشروع توسعة مدخل عزبة المطار بمركز إمبابة بالجيزة، ومشروع إنشاء بوابة رسوم جديدة على طريق القاهرة/ السويس، من أعمال المنفعة العامة. وتضمنت القرارات الموافقة على تمديد عرض القطع الأثرية بمعرض ملوك الشمس بالتشيك حتى 30 يونيو المقبل .

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