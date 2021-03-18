محافظة الفيوم: توافر الأكسجين فى جميع المستشفيات

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن الاجتماع تناول عرضا للوضع الراهن داخل المستشفيات من نسب الإشغال، وعدد الآسرة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، ونسب مخزون الأوكسجين، ومناقشة عدد من الإجراءات المتبعة من جانب مديرية الصحة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف، وفقا لبيان صحفى، أن المحافظ وجه بتكثيف حملات التثقيف الصحى والتوعية، بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، فضلاً عن تشجيع المواطنين المستهدفين لتلقى التطعيم لما له أثر إيجابى فى انخفاض حدة الإصابة بالفيروس، وذلك من خلال جميع الوسائل وصفحات التواصل الاجتماعى، وتفعيل دور المجلس القومى للمرأة، ومبادرة طرق الأبواب، ومنظمات المجتمع المدنى، والأحزاب السياسية.

كما وجه المحافظ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما وجه المحافظ الشكر لرجال وسيدات الفرق الطبية وفرق التمريض والعاملين داخل القطاع الصحى وخاصة مستشفيات العزل، لجهودهم خلال المرحلة السابقة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

واستعرض وكيل وزارة الصحة، تقريرا لموقف فيروس كورونا المستجد، موضحا المعدلات الأسبوعية للإصابات، وتوزيع الحالات بكل مستشفى، فضلاً عن عرض موقف ونسب مخزون الأوكسجين السائل بالمستشفيات فى ظل الجائحة، حيث أكّد توافر الأكسجين فى جميع المستشفيات حالياً، وكذلك توافر المستلزمات الطبية، والأدوية، بالإضافة إلى عرض موقف مبادرة زيارات متابعة حالات العزل المنزلى، مشيرا إلى أنه تم زيادة الفرق الطبية إلى 70 فريقا بدلاً من 50.