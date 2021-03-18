منح الضبطية القضائية لـ11 مسؤولا بشركة مياه البحيرة

جدة - نرمين السيد - كما قرر وزير العدل إلغاء صفة مأمورى الضبط القضائى الممنوحة لمدير عام الأمن وعضو لجنة السرقات والتعديات بالمركز الرئيسى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة إبراهيم عبدالعاطى. ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الخميس، القرار برقم 246 لسنة 2021 بتخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة صفة الضبطية القضائية بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه والقانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة.

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