صور.. جامعة القاهرة تختتم الأسبوع الثالث من امتحانات الفصل الدراسى الأول

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجمع بين نظامى الامتحانات الحضورى والإلكترونى أدى لتقليل الكثافات، لافتا إلى أن منصة بلاك بورد وجورميه تعملان بكفاءة عالية ولم يتم رصد أى شكاوى.
وأضاف أن الامتحانات تعقد، اليوم، بكليات الآداب، والحقوق، والتجارة، والآثار، والعلوم، ودار العلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البشرى، والطب البيطرى، والزراعة، والهندسة، والعلاج الطبيعى، والحاسبات والذكاء الاصطناعى، والتخطيط العمرانة، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدراسات العليا الإفريقية، والدراسات العليا للتربية، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية.
وشدد الدكتور محمد الخشت على جميع الكليات بالالتزام بخطة إدارة الجامعة فى الوقاية من فيروس كورنا، والتى تم تعميمها منذ فترة طويلة، إذ تلزم الضوابط جميع المشاركين بارتداء الكمامة، وقواعد التباعد الاجتماعى، والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان، لضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعى.
يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة نهاية شهر فبراير الماضى وتستمر حتى بداية شهر أبريل، فى إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
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