عاجل.. السيسى ينعى الرئيس التنزانى جون ماجوفولى

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى شعب وحكومة جمهورية تنزانيا الشقيقة فى وفاة الرئيس جون ماجوفولى، رئيس تنزانيا الذى وافته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء قدم خلالها الكثير من الإسهامات في مواقع عديدة لخدمة شعبه ووطنه والقارة الإفريقية.

وأوضح السفير بسام راضى أنه انطلاقا من العلاقات الاخوية الوطيدة بين مصر وتنزانيا، أكد الرئيس السيسى تضامن مصر حكومة وشعبا، مع الأشقاء فى تنزانيا فى هذا المصاب الأليم، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.