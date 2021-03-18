انت الان تتابع تفاصيل خبر الإستعلام عن مخالفات المرور 2021 إليكترونياً | موقع نيابة المرور والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الإستعلام عن مخالفات المرور 2021 عبر الإنترنت أصبح الآن السؤال الأكثر شيوعاً من قبيل الكثير من المصريين، حيث يريد العديد من أصحاب المركبات الحصول على الرابط الإلكتروني الحقيقي لموقع النيابة العامة لخدمات المرور في مصر لإمكانية الإستعلام عن المخالفات المرورية online بأرقام اللوحة المعدنية وبالأخص بعد ظهور الفيروس الوبائي كورونا وإتجاه الدولة المصرية والتي تتمثل في الحكومة نحو الحد من إصطفاف المواطنين داخل المقرات الحكومية لآداء الخدمات الضرورية والهامة، وأيضاً تجنبا للتكدسات البشرية وإستبدال ذلك بأساليب أخري متطورة إليكترونية من شأنها أن تقلل نسب الإحتكاك بين المترددين علي الوحدات الحكومية، لتقنين تفشي ذلك المرض الوبائي وتماشياً مع الأنظمة الرقمية الجديدة المتطورة التي تخطط لها الدولة المصرية في الفترة الماضية.

ويقدم موقع النيابة العامة الإليكتروني خدمات الإستعلامات وتقديم التظلمات كذلك، حيث يعد أحد أفضل المواقع المميزة ىالمتطورة التي تقضي حاجيات المواطنين لإجراء جميع عمليات الإستعلامات، حيث يعد الإستعلام عن مخالفات المرور 2021 أحد أكثر الأمور أهمية والتي تشغل بال كثيراً من المواطنين في هذا الوقت الجاري، فالإطلاع على المخالفات المسجلة تجنب صاحب المركبة دفع الغرامات المادية المترتبة عليها، ونتناول لكم في هذا التقرير رابط موقع نيابة المرور في مصر للإستعلامات وتقديم التظلمات عن جميع المخالفات المرورية 2021.

رابط (لينك) تقديم التظلمات والإستعلام عن مخالفات المرور 2021

يمكنك رابط الإستعلام عن المخالفات السيارات أو رخص القيادة، وكذلك تقديم التظلمات على المخالفات المسجلة على السيارات على الأراضي المصرية، كما تستطيع معرفة كافة الخطوات من خلال إتباع الخطوات الأتيه:

في البداية علي المستعلمين الدخول على الموقع الرئيسي (الرسمي) والوحيد للنيابة العامة، قم بالضغط هنا.

والآن يتم التوجيه الى صفحة خدمات نيابة المرور، ثم يجب بعد ذلك الضغط علي زر الاستعلام.

والخطوة التالية يجب الضغط من بين الخيارات المطروحة أمامك على مخالفات رخص المركبات أو رخص القيادة>> يرجع ألي لإرادة المستعلم.

والآن إمامك خياران، – رقم اللوحة المعدنية (أرقام فقط)، أو لوحة (أرقام وحروف).

والآن يجب إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بعناية، المدرجة في رقم اللوحة للمركبة المطلوب الإستعلام عنها.

ثم تأتي الخطوة الأخيرة، قم بالضغط على زر إجمالي المخالفات المرورية، لتظهر أمامك كافة بيانات مخالفات السيارة، وفي حالة لا يوجد آي من المخالفات المرورية المسجلة، يمكنك طباعة شهادة براءة الذمة (شهادة مخالفات) تُفيد بأنه لا يوجد آي مخالفات مسجلة على السيارة.

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