النقل: دخول برج إشارات بلصفورة الخدمة ضمن تطوير نظم السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النقل دخول برج إشارات بلصفورة بطول 8 كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول 180 كم والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكترونى حديث "EIS" والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4SILL.





ويتكون المشروع من "17 برجا رئيسيا، و3 أبراج ثانويا، و64 مزلقانا" وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع 55 %، وتم حتى الآن دخول 4 أبراج رئيسية الخدمة هم "جزيرة شندويل فى 18 يونيه 2020، المراغة فى 7 سبتمبر 2020 – طهطا فى 17 ديسمبر 2020، بلصفورة 17 مارس 2021" ودخول 11 مزلقانا بالخدمة، مشيرا إلى أن برج إشارات بلصفورة يتحكم فى 27 سيمافور ضوئى، ومزلقانين يعملان أوتوماتيكيا، و14 موتور تحويله وعدد 50 دائرة تراك كهربى.



وأضاف بيان وزارة النقل، اليوم الخميس، أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الميكانيكى بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفاً أنه جارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1.800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.



ويأتى ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.