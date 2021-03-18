وأكد البرلمان العربى، أن ما تطرق إليه بيان المنظمة يتعلق بأمور سيادية تخص الدولة المصرية حصراً، ولا يجوز للمنظمة التدخل فيها تحت أى مبرر، متسائلاً عن المصادر المشبوهة التى اعتمدت عليها المنظمة فيما تضمنه بيانها من أكاذيب ومعلومات مضللة، لا تستند إلى أى حقائق أو دلائل موضوعية، وهو ما يمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول فى الشؤون الداخلية المصرية.
وأوضح البرلمان العربى، أن مواجهة مصر لعناصر تنظيم داعش فى سيناء تأتى دفاعاً عن أهم حق من حقوق الإنسان الذى تُنكِل به التنظيمات الإرهابية، وهو الحق فى الحياة.
وأعرب البرلمان العربى، عن استهجانه واستغرابه الشديد فى الوقت نفسه من هذا الموقف المشبوه الذى تبنته منظمة هيومان رايتش ووتش، مضيفاً أنه بدلا من مساندة ودعم الجهود المصرية فى محاربة الإرهاب، انحدرت المنظمة إلى مستوى جديد من التدنى فى عملها وابتعدت تماماً عن المهنية والحرفية والمصداقية، وكان الأولى بها أن ترصد وتُدين الانتهاكات المستمرة التى تتعرض لها حقوق الإنسان بسبب الجرائم والعمليات الإرهابية التى يقوم بها تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية.
وشدد البرلمان العربى على رفضه التام لأى إساءة ليس دفاعا عن أمن مصر فقط، وإنما عن المنطقة والعالم بأسره، مؤكداً دعمه الكامل للجهود المُخلصة والمقدرة التى تقوم بها مصر فى محاربة الإرهاب، والتى تمثل حائط صد أمام تمدد التنظيمات الإرهابية إلى العديد من دول العالم الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان العربى: بيان هيومان رايتس ضد مصر يحمل أكاذيب ومعلومات مضللة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.