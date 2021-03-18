وزير الخارجية يشارك فى اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقى

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، اليوم الخميس، فى الاجتماع الوزارى لمجلس السلم والأمن الإفريقى.



جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، اليوم الخميس، فى الاجتماع الوزارى لمجلس السلم والأمن الإفريقى. ويبحث الاجتماع المنعقد افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، عمليات حفظ السلام فى إفريقيا.

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