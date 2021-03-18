الرئيس السيسى يصدر 5 قرارات جمهورية

جدة - نرمين السيد - كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 84 لسنة 2021 بتعديل المساحة المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية ناحية محافظة الأقصر وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013. وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 85 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد باسم مدينة نجع حمادى الجديدة. ومن ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر ضمن برنامج إعادة تأهيل المصرف، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018. كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2021 بمنح اسم المرحوم لواء أ.ح/ كمال أحمد عامر رتبة الفريق الفخرى ووشاح النيل.

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