التعليم العالى: إجبار طلاب الدراسات العليا بنشر أبحاث علمية دولية «شائعة»

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، حول تداول منشور بقرار حول إجبار طلاب الدراسات العليا بالاكتفاء بنشر أبحاث علمية بمجلات دولية بديلا عن الرسائل العلمية بشكلها التقليدى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول بقرار حول إجبار طلاب الدراسات العليا بالاكتفاء بنشر أبحاث علمية بمجلات دولية بديلا عن الرسائل العلمية بشكلها التقليدى، مُوضحةً أن نظام الرسائل العلمية بشكلها التقليدى للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه كما هو، مُشيرةً إلى أن بعض الجامعات المصرية تشترط إلى جانب الرسائل العلمية بشكلها التقليدى نشر دولى لبحوث علمية مشتقة من مضمون الرسالة العلمية للباحث، وذلك بهدف دعم منظومة البحث العلمى والنشر الدولى، وتحسين التصنيف الدولى للجامعات المصرية.



وفى سياق متصل، ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف QS العالمى للمنطقة العربية إلى 25 جامعة عام 2021، مقارنة بـ 22 جامعة عام 2020، كما شهد تصنيف US NEWS العالمى للعام 2021، إدراج 19 جامعة مصرية مقارنة بـ 14 جامعة العام الماضى 2020، وقد تقدمت مصر 9 مراكز فى التصنيف العالمى لجودة التعليم وفقاً لتصنيف "US News" العالمى، إذ حصلت على المركز 42 بالتصنيف فى عام 2020، مقارنة بالمركز 51 عام 2019.

وناشد "التعليم العالى" جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمى للوزارة "portal.mohesr.gov.eg".