غدا.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 19 مارس 2021، وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 20 مارس 2021، نظرا لأعمال صيانة بخط مياه قطر 1.000 مم بطريق مصر إسكندرية الصحراوى أمام شارع عتاب.





وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة المناطق التى سيتم قطع الخدمة عنها وهى "ابتداء من الطالبية حتى ميدان الرماية، مساكن الضباط، مساكن الشباب، كفر نصار، كوم بكار، عزبة جبريل، منشية البكارى". وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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