صور.. محافظ الجيزة يتابع تطوير كوبرى ترسا وكورنيش المريوطية وممشى المنصورية

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة مساء أمس الأربعاء، خلال جولة تفقدية لمشروع انشاء كوبرى ترسا تقاطع المريوطية للوقوف على الأعمال الجارية، موجها كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تسهيل وإزالة أى معوقات أمام الشركات المنفذه لإنهاء أعمالها فى أسرع وقت.





كما وجه محافظ الجيزة بإزالة كل المخلفات الناتجة عن الأعمال أولا بأول مع زياده ودعم منظومة الإنارة بمحيط الأعمال ورفع كفاءتها.

وشملت الجولة تفقد محافظ الجيزة طريق كورنيش المريوطية للإطمئنان على نسب تنفيذ الأعمال موجها رؤساء أحياء الهرم والطالبية بإنارة كورنيش المريوطية ورفع كفاءة الانارة بمحور المريوطية الكائن اعلى شارع اللبينى لتسهيل حركة سير السيارات.

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة، رئيس حى الطالبية ومدير مديرية الطرق بضرورة الاهتمام بالشكل النهائى لممشى المريوطية والجزيرة الوسطى لما للطريق من أهمية حيوية باعتباره أحد الطرق المؤدية للمزارات السياحية وبداية طريق سقارة السياحى.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد نسب تنفيذ الممشى السياحى بطريق المنصورية للإطمئنان على الأعمال تمهيدا للانتهاء منها وافتتاحه ضمن مخططات تطوير المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية.

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية الإسكان ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.

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