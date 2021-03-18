السيطرة على حريق بمحل فى منطقة غربال بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغا يفيد نشوب حريق بأحد المحال بعقار فى شارع 10 بمنطقة غربال، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ. وتبين من المعاينة نشوب حريق بمحل "بقال" بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن تفحم المحل وتصاعد ألسنة الدخان، دون حدوث أى إصابات. وجرت السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة وباقى طوابق العقار. وتحرر المحضر بقسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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