محمود القط: لن نقبل تسييس حقوق الإنسان واتخاذها ذريعة للتدخل فى شؤوننا

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، إن الحوار حول التعايش السلمى بين الشعوب ونبذ خطاب الكراهية الذى تحرص على عقد ندواته الهيئة القبطية الإنجيلية هو دليل أننا شعب محب للسلام، ونسعى لبناء ديموقراطيتنا بهدوء ولا فرق لدينا بين دين أو لون أو عرق.





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