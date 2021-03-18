صور.. مركز التنمية المحلية يحتفل بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية

جدة - نرمين السيد - احتفل مركز التنمية المحلية، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأوضح بيان مركز التنمية المحلية اليوم أن الدورات تدريبية هى: - دورة تدريبية متقدمة عن تصميم الشبكات "شبكات وأمن المعلومات - الأمن السيبرانى" للمديرين والعاملين فى مراكز المعلومات بالمحافظات. - دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالسكرتارية التنفيذية بمكاتب المحافظين والمكاتب الفنية. - دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات أملاك الدولة. - دورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء وسكرتيرى الوحدات القروية فى مجال الإدارة والقيادة الفعالة واستفاد من هذه الدورات 124 متدرباً من جميع المحافظات.

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