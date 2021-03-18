إنفوجراف.. تقدم الجامعات المصرية فى القطاع الطبى عالميا

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً من د. حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول التقدم الذى أحرزته الجامعات المصرية فى القطاع الطبى فى التصنيفات العالمية، ضمن تصنيفات شنغهاى الدولى، وتصنيف (QS) العالمى للعام 2020.





وأوضح التقرير، وفقا لبيان صحفى، أن تصنيف شنغهاى الدولى لعام 2020 أظهر حصول جامعة القاهرة على المركز (101 – 150) دوليًا فى مجال الصحة العامة، فى حين شهد التصنيف تقدمًا ملحوظًا لجامعة عين شمس.

وأوضح التقرير دخول جامعات (المنصورة، القاهرة، الإسكندرية،عين شمس) ضمن الجامعات الأفضل فى المجال الطبى لتصنيف شنغهاى الدولى للعام 2020.

أما فى مجال الصيدلة والبحوث الدوائية للتصنيف الدولى للجامعات (شنغهاى) 2020 أفاد التقرير ظهور أكثر من جامعة مصرية (القاهرة، عين شمس، المنصورة، الإسكندرية، الأزهر، بنى سويف، أسيوط، المنيا) ضمن الجامعات العالمية فى هذا المجال.

ولفت التقرير إلى تقدم جامعات (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة) فى مجال طب الفم والأسنان عن ذات التصنيف الدولى للعام 2020.

وأشار التقرير إلى التطور الذى شهدته الجامعات المصرية بظهورها فى مراكز متقدمة بالتصنيف الدولى للجامعات (QS) للعام 2020، ففى مجال الطب شهد تقدم جامعات (القاهرة، عين شمس) فى حين شهد مجال الصيدلة تقدم جامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة).

وتناول التقرير ظهور جامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، قناة السويس) من ضمن أفضل الجامعات فى مجال الطب البشرى بالتصنيف الدولى للجامعات (QS).

وأوضح التقرير تساوى جامعة القاهرة فى مجال الطب البشرى مع جامعات (جورج واشنطن الامريكية، جورج تاون الأمريكية، الملك عبدالعزيز السعودية)، فى حين تفوقت على جامعات (تولين الأمريكية، تل أبيب، كيونج هيى الكورية، الملك سعود السعودية).

وتساوت جامعتا عين شمس والإسكندرية مع جامعات (فلوريدا الدولية الأمريكية، شونج انج الكورية الجنوبية، إسطنبول التركية، كانازاوا اليابانية، جامعة جاستس ليبج جيسن الألمانية)، بينما تفوقت على جامعات (هيروشيما اليابانية، فلوريدا الأمريكية، كيلى البريطانية، جوهانس جوتنبرج الألمانية، لانكاستر البريطانية).

وأشار الوزير إلى أن هذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية بالقطاع الطبى يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب بمنظومة القطاع الطبى بالجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيدًا بالجهود المتميزة التى بذلتها الجامعات المصرية وما حققته من تقدم فى التصنيفات الدولية خلال السنوات الأخيرة.