بدء فعاليات احتفالية الذكرى الـ 32 لرفع العلم المصري على طابا

تحتفل اليوم محافظة جنوب سيناء بالذكرى الـ 32 لرفع علم مصرعلى أرض طابا، بعد استردادها بالكامل.

كما يستقبل بعد قليل محافظة جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، وزيرا الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، لحضور فعاليات احتفالية ذكرى رفع علم طابا، وافتتاح «مسجد السلام» بمنطقة الطور، وحديقة الزهراء، بالإضافة إلى عددا من المشروعات الأخرى.

كما تم توقيع عقد بروتوكول تعاون بين بعض الشركات العاملة في مجال تسويق منتحانات المشغولات اليدوية والتي ينتجها أبناء محافظة جنوب سيناء، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد فوده، وبرعاية المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، وبمشاركة مقرر المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء، الدكتورة هناء ندا، وذلك لرفع مستوى معيشة المرأة البدوية التى تحتاج كل الدعم والمساندة لصعوبة المعيشة في المناطق النائية بجنوب سيناء، بالتزامن احتفالات اليوم العالمي للمرأة.

ومن المقرر أن يتم انطلاق القوافل الدعوية والتوعوية بالمحافظة، بالإضافة إلى تنظيم القوافل الدعوية للتوعية بقضايا المرأة.