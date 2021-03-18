"كاف" يرشح أفشة والهونى لجائزة أفضل لاعب بالجولة الرابعة فى دورى الأبطال

رشح الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، عبر موقع تويتر، الثنائي محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، وحمدي الهوني لاعب الترجي التونسي، بالإضافة إلى لاعبين آخرين من سيمبا وصن داونز، للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وكان قفشة سجل هدفاً في ثلاثية الأهلي بشباك فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي أقيمت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، وانتهت بفوز الأهلي 3/0، فيما سجل حمدي الهوني هدف فوز الترجي على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة وانتهى بفوز الفريق التونسي 1/0.

الكاف

وكشف "قفشة" سر تسميته بهذا اللقب، فى تصريحات تليفزيوينة سابقة، قائلاً "والدتى فى البلد كانت بتبيع فراخ، ولما كنت صغير كنت بشتغل معاها وأساعدها.. كنت بقفش الفراخ وبدبحها.. ودى حاجة تشرفنى.. لأنى كنت بساعد والدتى وأنا بتشرف بكده".

وأضاف قفشة "هناك سبب آخر لهذا الاسم وهو أننى كنت دايماً "قافش" فى الكورة وأنا صغير.. كنت بنام بالكورة عشان كدة ابن عمى أحمد جمال سمّانى "قفشة" برضه.

يعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية تستمر حتى يوم الأحد المقبل، بعدما قرر منح بيتسو موسيماني المدير الفني منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام تبدأ من غد الأربعاء، وفضل موسيماني منح لاعبي الأهلي راحة طويلة مستغلا فترة توقف الدوري المصري، لظروف إقامة معسكر منتخب مصر خلال الأيام المقبلة لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، مؤكدا أن فريقه لعب مباراة جيدة، ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت لنا خلال اللقاء، والأهلي فرض شخصيته وأسلوبه على المباراة منذ بدايتها.

واستطرد: "كنت واثقًا من الفوز، لأن الأهلي يضم لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والقدرات العالية، التي تمكنهم من التغلب على أية صعوبات"، مضيفا: "لا أقول ذلك لأننا فزنا اليوم بثلاثة أهداف خارج ملعبنا، بل قلت ذلك بعد مباراة الجولة الثالثة التي تعادلنا فيها بهدفين لمثلهما في القاهرة، كما أن كرة القدم تمنح عشاقها دروسًا رائعة باستمرار. في القاهرة لاحت لنا فرص كثيرة وخرجنا متعادلين، وفي الكونغو سنحت لنا فرص أقل وفزنا بثلاثية نظيف".