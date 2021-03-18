محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى احتفالا بالعيد القومى

جدة - نرمين السيد - وضع أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء، وقراءة الفاتحة على أرواحهم، وذلك احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة والذى يوافق اليوم الخميس 18 مارس.





رافق المحافظ، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس جامعة المنيا، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردى، المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ووكلاء الوزارة، ورجال الدين الإسلامى، والمسيحى.



وقدم المحافظ، أصدق التهانى القلبية لأهالى المنيا، بمناسبة مرور 102 عاما على العيد القومى للمحافظة، داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كل ربوع مصر، كما وجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً له.



ووجه المحافظ الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاهتمامه بمحافظات الصعيد وخصوصا محافظة المنيا إذ تشهد المحافظة حاليا طفرة غير مسبوقة فى المشروعات القومية الكبرى على أرض المحافظة.



وطالب المحافظ المواطنين بالإخلاص والتفانى فى العمل للتنمية من أجل رفعة الوطن، مؤكدا أن مصر فى أشد الاحتياج لإخلاص أبنائها وجديتهم فى العمل، مشيرا إلى أن الأجداد قدموا فى الأمس ملحمة وطنية يستملكها أبناء اليوم فى حربهم ضد الإرهاب.



ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، والالتزام بكل القرارات والإجراءات التى اتخذتها المحافظة فى هذا الشأن، نظرا لحالة الضرورة التى تقتضيها المصلحة العامة للبلاد، وحرصا من الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المواطنين.