وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيانين وهميين فى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين جديدين بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب تلقى تقريرًا مقدما من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأفاد التقرير، وفقا لبيان صحفى، بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة "أكاديمية القمة للتمريض"، الكائن مقرها فى "مدينة مبارك، أمام مركز تعليم السواقة، الدور الثالث، المنصورة"، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتمنح شهادات غير معتمدة.

كما أشار التقرير، إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة "الأكاديمية الأمريكية للتدريب تمريض"، الكائن مقرها فى حى الجامعة، أمام القرية الأوليمبية، المنصورة، وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأصدر الوزير، قرارًا بغلق الكيانين الوهميين، كما خاطب محافظ الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

ووجه خالد عبدالغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة.