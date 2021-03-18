صور.. محافظ قنا: 8 ملايين جنيه لتنفيذ امتداد كورنيش النيل بنجع حمادى

جدة - نرمين السيد - تابع أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، الأعمال الإنشائية بإمتداد كورنيش النيل بمدينة نجع حمادى بطول 120 متر شمال المرسى السياحى،ورافقه عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى وعدد من القيادات التنفيذية.





وأوضح محافظ قنا ان التكلفة الإجمالية لمشروع امتداد كورنيش النيل تصل إلى 8 ملايين جنيه، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار سعى المحافظة نحو تحقيق التطوير الشامل وإضفاء الشكل الحضارى على شاطئ النيل وكذلك توفير متنفس حضارى مميز لكل المواطنين.

يذكر أن محافظة قنا أطلقت فى أكتوبر الماضى مبادرة "قنا تتجمل" وتم من خلالها انجاز العديد من اعمال التجميل والتطوير داخل المحافظة مثل زراعة الورود بالشوارع والميادين العامة وتجميل واجهات الكبارى وأكشاك الكهرباء. كما شهد هذا الأسبوع افتتاح أعمال إحلال وتطوير ميدان الساعة الميدان الأشهر بوسط مدينة قنا، ومازالت المبادرة مستمرة فى تنفيذ الأعمال التجميلية من أجل ظهور المحافظة بالشكل الجمالى الذى يليق بالمواطن القنائى أمام الزائرين.

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