الجامعة البريطانية بمصر تُطلق أول مجلة متخصصة فى القانون

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، التابع لكلية القانون بالجامعة البريطانية فى مصر، مجلة "القانون والتكنولوجيا"، كأول مجلة بحثية علمية متخصصة، نصف سنوية ومحكمة، تُعنى بنشر البحوث القانونية والدراسات العلمية الرائدة فى مجال العلاقة بين القانون والتكنولوجيا، باللغتين العربية والإنجليزية، كإفراز حقيقى لجهود مركز بحوث القانون والتكنولوجيا المتقدمة بالكلية وأحد واجهاتها العلمية المتخصصة.





يأتى ذلك فى إطار خطوات استكمال البنية التحتية لمنظومة البحث العلمى بكلية القانون، ومواكبة لقرب افتتاح برنامج الدراسات العليا بالكلية، وهو ما يعد فصلاً جديدًا من مستهدفاتها العلمية التى أنشأت من أجلها ووسمت بها رسالتها إذ تقدم لمجتمع الباحثين من القانونيين فى مصر والعالم هذه المجلة العملية المتخصصة فى ذلك الشأن تحقيقًا لمكانة التفرد.

وقال الدكتور حسن عبدالحميد، عميد الكلية ومدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، إن هذا الإصدار يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية والعالم أجمع بالتحول الرقمى، والذى يثير العديد من المشاكل القانونية، لافتًا إلى أنه لكى لا تأتى هذه الخطوة كتكرار ونسخ للآخرين، ولتمثل إضافة ولبنة حقيقية للبناء العلمى والأكاديمى على المستوى الدولى لا المحلى فقط، حرصت المجلة أن تتخصص فى جهة محددة من الأبحاث القانونية، وهى تلك التى تتناول عددًا من القضايا والمشكلات والانعكاسات وثيقة الصلة بالجوانب القانونية التى يفرزها التطور التكنولوجى وتطبيقاته المتعددة فى كل مجالات الحياة.

وقال: "إضافة لذلك فإن التكنولوجيا المتقدمة أصبحت من المعطيات الجديدة التى تهدف إلى تغيير الطبيعة، سواء فى مجال التكنولوجيا الحيوية أو الذكاء الاصطناعى أو الاقتصاد الرقمى أو التجارة الإلكترونية أو التقاضى عن بعد وغيرها من التطبيقات التى أدت وتؤدى إلى خلق واقع جديد يحتاج إلى حلول قانونية مبتكرة توازن بين مصالح متعددة متنازعة ومعقدة فى كثير من الأحيان".

وأضاف عبدالحميد: "إن المشاكل التى تثيرها التكنولوجيا الناشئة، والمتجددة والمتطورة يومًا بعد يوم تحتاج لحلول قانونية غير تقليدية، لأنها لمشاكل غير تقليدية، وتحتاج لابتكار حلول جديدة دون التوقف فقط عند محاولة إنزال الحلول التقليدية على المعطيات الجديدة".

وأشار عميد كلية القانون إلى أن هذا التطور يجبر رجال القانون على "العودة" للمنطق القانونى القائم على الافتراضات، والذى يؤدى لابتكار حلول لمشاكل مفترضة لم تحدث فى الواقع، لذلك فان المجلة تعتبر أداة من أدوات تشجيع البحث فى هذا المجال ومحاولة لخلق بيئة صالحة للنقاش العلمى الذى لا غنى عنه للوصول لحلول مبتكرة، وهذا النقاش يستدعى التكامل بين علوم متعددة، إذ لا يستطيع علم القانون أن يصل لحلول دون التعاون مع العلوم الأخرى سواء العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية، حيث مضى زمن التخصص الدقيق القادر على وضع حلول بمفردة، ونحن اليوم نعيش فى زمن التكامل بين العلوم".

وتابع عبدالحميد: "تضم هيئة التحرير والهيئة الاستشارية للمجلة عدداً من القامات العلمية المحلية والأجنبية، بحيث يأتى تقييمها للأبحاث المنشورة وفق الضوابط والأطر المتعارف عليها دولياً لاعتماد المجلات العلمية، وهذا هو عين التفرد والإختصاص، ويقينًا أيضًا بأن العلم لا يعرف جغرافية أو حواجز عرقية أو لغوية، فإن المجلة تفتح أبوابها لاستقبال إسهامات الباحثين، سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، سواء قدمت الأبحاث باللغة العربية أو الإنجليزية، تحقيقًا لعالمية الإنتشار وكمال الاستفادة".

واستضطرد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، قائلاً: "من جهة أخرى، تعمل المجلة بصورة إلكترونية كاملة، بداية من إستقبال الأبحاث مرورًا بالتحكيم وانتهاء بالنشر الإلكترونى والفهرسة الدولية، مع وجود نسخ ورقية فى ذات الوقت، إضافة لموقع المجلة على شبكة الإنترنت الدولية: https://jolets.org/ojs/index.php/jolets

واختتم الدكتور حسن عبدالحميد، تصريحاته بالتأكيد أن إطلاق هذا المجلة المتفردة يأتى تتويجًا لشعار أن عام 2021 هو عام بداية إنطلاق البحث العلمى بالكلية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الوثابة جاءت برعاية ودعم متواصل من فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والدكتور يحيى بهى الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة.