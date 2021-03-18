آفاق جديدة.. القباج تستعرض مع ممثلى 59 منظمة أجنبية توفيق الأوضاع

جدة - نرمين السيد - شهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019.

كما شهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى التى من المقرر أن تدشنها وزارة التضامن الاجتماعى قبل نهاية الشهر الجارى.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن عقدت لقاءين سابقين على هذا اللقاء، حيث عقد لقاء مع الهيئات الدولية لسرد مميزات اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، أعقبه لقاء مع المجتمع الأهلى والمنظمات المحلية، مشيرة إلى أنه تم الانطلاق نحو المحافظات وبدأنا تطوير القدرات لتسجيل المنظمات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تتوقع أن يكون القانون ولائحته التنفيذية انطلاقة جديدة، واعدة باستمرار حلقة التواصل والحوار مع الجمعيات والمنظمات سواء المحلية أو الاجنبية العاملة فى مصر، مشددة على أن الموقع الالكترونى سينطلق قريبا لجميع العمليات الخاصة بالمجتمع المدنى الفترة المقبلة، حيث ستكون البداية بالتسجيل ثم جمع المال والتبرعات.

وأوضحت نيفين القباج أن الوزارة هدفها الإسراع فى الإجراءات وتسهيل الخطوات أمام الجمعيات والمنظمات، خاصة أنه لا يوجد أى احتمال لعرقلة عمل المنظمات، كما أن هناك تفهمًا واضحًا لدور المجتمع المدنى سواء المحلى أو الدولى، مشيرة إلى أننا فى سلسلة مستمرة لتطوير القدرات، كما سيكون لأكاديمية الجمعيات الأهلية التى نسعى لتدشينها دور فى إعداد الكوادر وتنمية القدرات.

ومن جانبها، قالت السفيرة مى خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات غير الحكومية، إن قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية صدرا بعد حوار مجتمعى بمشاركة الشركاء المعنيين، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن القانون الجديد يتفادى سلبيات ومشاكل عديدة كانت فى القانون السابق.

وأضافت خليل، أن الموقع الالكترونى سيسهل من مهمة تسجيل وتوفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر، مشيرة إلى أن هناك روحا جديدة، والهدف تسهيل عمل منظمات العمل الأهلى فى مصر.

من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى، إن عملية توفيق الأوضاع هى عملية تنظيمية تتم عن طريق قيام المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة فى مصر بتقديم بعض المستندات المتعلقة بعملها فى مصر، وذلك وفقًا لما نصت عليه مواد القانون الجديد ولائحته التنفيذية، لكى تتوافق مع الغطاء التشريعى الجديد المنظم لعملها داخل البلاد.

وأضاف عبد الموجود أن هناك عددًا من الإجراءات المتعلقة بعملية توفيق الأوضاع، منها تعميم منشور على المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتقديم طلب توفيق الأوضاع«ورقى/ إلكترونى» إلى الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، مرفقًا به المستندات الخاصة بتوفيق الأوضاع والمنصوص عليها باللائحة التنفيذية، كما يتم دراسة الطلبات المقدمة ومراجعة المرفقات من قبل الإدارة المختصة، وإصدار تصريح جديد للمنظمة وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019م، ولائحته التنفيذية.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع، أوضح مساعد وزير التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى، أنه يتم تقديم البيانات الأساسية حول المنظمة الأم، وكذلك بيانات فرع المنظمة فى مصر، بالإضافة إلى البيانات الأساسية للعاملين، مشددًا على أن توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية بالمجان، حيث لا ينص القانون 149 أو اللائحة التنفيذية الخاصة به على سداد رسم مقابل توفيق الأوضاع، كما سيتم توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية عن طريق إصدار تصريح جديد لها، وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وعلى النموذج المعد لذلك، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار التصريح، وذلك دون سداد الرسك المنصوص عليه بالمادة« 67» من القانون.

وفى ختام اللقاء دار نقاش مفتوح تناول الرد على استفسارات ممثلى المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر، كما شهد استعراض النقاط المتعلقة بقانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 وطبيعة عمل المنظمات الأجنبية طبقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد.