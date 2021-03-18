إنفوجراف.. شروط الاشتراك فى مبادرة إحلال السيارات المتقادمة

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح الشروط والأوراق المطلوبة للاشتراك فى مبادرة إحلال السيارات المتقادمة. وكانت وزارة التنمية المحلية والمحافظات المشاركة فى المرحلة الأولى قد حددت 5 ساحات لتجميع السيارات المتقادمة بها تمهيدًا لتخريدها.

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