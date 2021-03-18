صور.. محافظ الفيوم يفتتح وحدة طب الجنين بالمستشفى العام بتكلفة 2 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وحدة طب الجنين بمستشفى الفيوم العام، كأول وحدة بشمال الصعيد، بالتعاون بين مديرية الصحة وإحدى الشركات الصينية المتخصصة فى المجال الطبي، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه..





جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، والسيد زاى تان ممثل الشركة الصينية، والدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام، وعدد من الأطباء.



وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الوحدة تقدم الخدمات الطبية لصحة المرأة والجنين، وخدمات تشخيصية وعلاجية، وتعمل على تشخيص الأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن العيوب الخلقية للأجنة، وحالات الحمل الخطر، بالاضافة الى تدريب جميع أطباء المحافظة من متخصصى النساء والتوليد.



وأضاف المتحدث الرسمى أن وحدة طب الجنين تضم أجهزة سونار، و4 أجهزة أشعة تلفزيونية، والأسرة الخاصة بها، والوحدة تعتبر آول وحدة بمستشفى حكومى غير جامعى بشمال الصعيد.



وعقب افتتاح الوحدة، تفقد محافظ الفيوم حجرة العناية الجراحية لحالات النساء الحرجة، كما عقد لقاء بالاطباء، قدم خلاله الشكر لهم على مجهوداتهم فى علاج مرضى كورونا بجانب متابعة المرضى، لافتا إلى أن كل فرد بالاطقم الطبية يحتاج إلى شكر خاص، فهم جيش مصر الأبيض.

وأضاف المحافظ أن مهنة الطب مهنة انسانية بالدرجة الأولى، موضحا أن مستشفى الفيوم العام تزخر بالكوادر الطبية، وتعد إحدى القلاع الحكومية التى تقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأهالى الفيوم.



وأكد محافظ الفيوم على تكاتف الجهود والتنسيق المتبادل بين مختلف مسئولى القطاع الصحى لتقديم خدمة طبية مناسبة للمرضى، وفى ختام كلمته قدم المحافظ لجميع الاطقم الطبية التهنئة بمناسبة يوم الطبيب المصرى، مشيدًا بالجهود التى تبذل ومثمنا حجم أعمال كل الأطقم الطبية، كما شدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية للتصدى للعدوى أو الإصابة بفيروس كورونا.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية لمريض يعانى من مشاكل صحية فى المفاصل، استجابة لطلبه.