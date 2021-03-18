تداول 292 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شهد ميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا فى حركة السفن والبضائع والحاويات خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالى السفن المتواجدة على الأرصفة 63 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.





صرح بذلك، أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، وقال إن البضائع المتداولة تقدر بـ 292 ألف و826 طن وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم وأخشاب.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالى عدد الحاويات بلغ 3608 حاوية، فضلا عن دخول وخروج 13 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك لحماية أنفسهم والآخرين من فيروس كورونا المستجد.