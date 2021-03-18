هيئة الطرق والكبارى تنشر أول صور لمحور بديل خزان أسوان

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للطرق والكبارى أن مشروع محور بديل خزان أسوان سيساهم فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفير الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، بالإضافة إلى أهم أهداف المشروع الجديد وهو تخفيف الضغط على جسم خزان أسوان وتيسير الحركة من وإلى مطار أسوان.





وفى إطار ذلك، نشرت الهيئة العامة للطرق والكبارى على صفحتها الرسمية اليوم الخميس، أول صور لمحور بديل خزان أسوان، وهى للقطاع الشرقى من المحور، والذى تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

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