- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأضافت نصر، فى تصريح لها، اليوم الخميس، أن المنيا ضربت على مدار التاريخ أمثلة رائعة فى التضحية والفداء ومقاومة الاحتلال الإنجليزى، موجهة التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً له.
كما أنجبت المحافظة كثيرا من القامات فى العديد من المجالات سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الدينية، الأديب طه حسين والموسيقار عمار الشريعى والناشطة هدى شعراوى والفنانة ميرفت أمين.
ودعت أهالى المنيا إلى العمل بإخلاص وتفانى من أجل رفعة الوطن، لا سيما وأن مصر فى أشد الاحتياج لإخلاص أبنائها وجديتهم فى العمل، وأن يتخذوا من الأجداد قدوة بعدما قدموا فى الأمس ملحمة وطنية، داعيه إياهم إلى دعم جهود الدولة ضد الإرهاب.
وأكدت أن المحافظة تشهد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، طفرة فى جميع المجالات سواء الزراعية أو الصناعية أو التجارية والطرق وغيرها من المجالات، مشددة على أن هذه الإنجازات يشهد لها القاصى والدانى.
وتحتفل المنيا يوم 18 مارس، بالعيد القومى بمناسبة انتفاضة شعبى دير مواس وملوى حيث انتظروا قطار قادم من الجنوب يحمل مفتش السجون الإنجليزى بوب، فحرقوا القطار بمن فيه، وأصبح هذا اليوم عيدا قوميا للمنيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى العيد القومى للمنيا.. منال نصر تدعو المواطنين لاستكمال مسيرة الأجداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.