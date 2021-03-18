إنفوجراف.. السكة الحديد تستعد لاستقبال رمضان

جدة - نرمين السيد - وأجرت الهيئة، تعديلات فى جداول تشغيل القطارات مع وضع عدة إجراءات استثنائية فى ظل انتشار فيروس كورونا. وكلف المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، ورش الفرز بالاستعداد وتجهيز أكبر عدد من العربات المكيفة والعادية والجرارات استعدادا لفترة تشغيل رمضان، مع سرعة إجراء التعديلات فى مواعيد القطارات التى يتزامن قيامها مع مواعيد الإفطار بالشهر الكريم.

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