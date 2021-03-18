النشرة المرورية.. خريطة بالشوارع المزدحمة والطرق البديلة لها

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال برنامج عربيتى مع "معتز عاطف" على إذاعة الراديو 9090، إن المحاور المرورية التى تشهد بعض الكثافات فى الجيزة فى شارع ثروت عند منطقة جامعة القاهرة.

وعن محافظة القاهرة، قال صابر إن هناك بعض المؤثرات على الحركة المرورية، منها تعطل سيارة أعلى كوبرى أكتوبر أعلى منطقة غمرة، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لمرور القاهرة تتعامل معها حاليًا.

وأضاف أن هناك بعض الكثافات فى طريق صلاح سالم، وتحديدًا عند منزل كوبرى العروبة، نتيجة صدام عند مستشفى الأمراض العقلية للمتجه إلى منطقة أرض المعارض، مشيرًا إلى أن طريق النصر يعتبر بديل جيد لصلاح سالم.

وتابع: "هناك كثافات مرتفعة فى شارع الأزهر وسيكون نفق الأزهر بديلاً جيدًا، لافتًا إلى أن المتجه إلى العتبة والموسكى سيكون شارع الجيش أو شارع بورسعيد بديلاً جيدًا.

وأكد اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، نشر الخدمات المرورية بكل المحاور الرئيسية لتسيير الحركة.

كما وجه مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة لاستعياب أكبر قدر ممكن لحركة سيارات خلال فترات الذورة.